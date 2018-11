Demain, le Signal Iduna Park sera la théâtre d’un Klassiker un peu spécial, entre un Borussia Dortmund leader et un Bayern Munich troisième de Bundesliga. À 18h30, ni Thiago Alcantara, ni Kingsley Coman, ni Corentin Tolisso ne seront sur la pelouse lorsque Monsieur Grafe sifflera le coup d’envoi. Et selon un communiqué du club bavarois, Arjen Robben ne sera pas non plus de la partie.

Selon le Bayern Munich, l’attaquant néerlandais « ne voyage pas avec l’équipe à Dortmund en raison d’un problème au genou. » Auteur de 12 apparitions avec les Bavarois cette saison, l’attaquant de 34 ans est dans une période compliquée. Expulsé face à Wolfsbourg lors de la 8e journée de Bundesliga, suspendu face à Mayence la journée suivante, il s’était blessé et avait dû déclarer forfait en Coupe d’Allemagne, face à Rodinghausen. Une nouvelle fois touché, Arjen Robben n’avait pas pris part à la rencontre de Ligue des champions face à l’AEK Athènes, mercredi soir (2-0).