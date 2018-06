Au Bayern Munich depuis deux saisons, Arturo Vidal s’est encore une fois montré à l’avantage dans l’entrejeu bavarois. Actuellement au Chili, le milieu de terrain s’est exprimé sur son futur à Ahora Noticias. Il a expliqué qu’il n’était pas inquiet de son mercato : « En ce moment tout le monde sait qu’il me reste un an avec le Bayern, je suis très calme, je sais ce que je vaux, je sais quand je dois jouer de grands matches qui je suis et pourquoi il y a tant de’offres quand le marché s’ouvre. »

Le vainqueur de la Copa America explique néanmoins qu’il ne partira pas n’importe où et rêve toujours de remporter la Ligue des Champions : « Si je change mon équipe, ce sera pour le meilleur, pour lutter en Ligue des champions, gagner des titres, des choses importantes, se battre et faire ressortir le nom du Chili. Voyons voir ce que Dieu veut de plus et aussi si je suis dans ma meilleure forme. »