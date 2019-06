Samedi dernier, Jürgen Klopp a décroché la prestigieuse Ligue des champions avec Liverpool (victoire 2-0 en finale contre Tottenham), quatre ans après son arrivée sur le banc des Reds. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le club anglais, le tacticien allemand n’a jamais caché qu’il voulait aller jusqu’au terme de ce bail. Mais pour la suite, le président d’honneur du Bayern Munich, Franz Beckenbauer, a confié qu’il verrait bien Klopp s’asseoir sur le banc des Bavarois.

« Je ne souhaite rien de plus que de voir Klopp au Bayern un jour, pour moi, il est l’un des meilleurs entraîneurs du monde, a déclaré Beckenbauer, dans des propos relayés par Bild. Jürgen a apporté un nouveau style de football à l’Allemagne. Ce qu’il a commencé à Dortmund, il l’a affiné à Liverpool. Je pense qu’une carrière en Angleterre vous vide de toute énergie, avec les deux coupes et ce championnat avec plus d’équipes (20 alors qu’il n’y en a que 18 en Bundesliga, ndlr), le nombre de matches est considérablement plus élevé qu’en Allemagne. »