Coup dur pour le Bayern Munich et Hans-Dieter Flick. Ivan Perišić (31 ans), auteur d’une bonne première partie de saison en Bavière (10 buts en 21 matches), s’est blessé mardi lors de l’entraînement de l’actuel leader de Bundesliga. Victime d’un tacle de la recrue hivernale Álvaro Odriozola, l’international croate s’est fracturé la cheville et sera absent des terrains plus d’un mois. C’est ce qu’a déclaré son entraîneur en conférence de presse d’avant match, alors que le Bayern recevra Hoffenheim dans le cadre du troisième tour de la Coupe d’Allemagne.

« L’os doit être revissé, ce qui signifie quatre semaines avant que se produise la guérison, suivies d’une rééducation. Ce n’est pas facile pour nous en ce moment parce qu’Ivan était dans une forme étincelante, et son dynamisme et son expérience nous ont beaucoup aidés ». Mais ce n’est pas tout. Ivan Perišić manquera surtout le choc face au dauphin des Munichois, Leipzig (dimanche, 18h), ainsi que le déplacement à Chelsea lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions, le 25 février. Le Croate avait été prêté l’été dernier par l’Inter Milan jusqu’à la fin de la saison au Bayern, qui dispose d’une option d’achat dans le deal.

