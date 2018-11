« Ribéry s’excuse auprès du journaliste français, » titre le quotidien allemand Bild. Après le match perdu par le Bayern Munich sur la pelouse du leader (2-3), Dortmund, Franck Ribéry avait perdu les pédales et giflé à plusieurs reprises le consultant de beIN Sports Patrick Guillou, nous apprenait le quotidien allemand, dimanche soir. Des informations confirmées par le club bavarois, dès le lundi. Alors que des sanctions pourraient tomber, l’attaquant de 35 ans a aujourd’hui présenté ses excuses au consultant, invité par le Bayern Munich à se rendre en Allemagne.

Ce mercredi, les deux hommes se sont rencontrés pour discuter. À l’invitation du président bavarois Uli Hoeness, qui avait fait de cette affaire une préoccupation majeure, Guillou est arrivé de France ce matin, accompagné de Jean-Charles Sabattier, spécialiste du football allemand de la chaîne qatarie. Après un entraînement de 90 minutes, Franck Ribéry a rejoint les deux Français, qui étaient en compagnie d’Hoeness et Salihamidzic, le directeur sportif. Selon les informations de Bild, Ribéry s’est personnellement excusé auprès de Guillou, qui n’avait pas porté plainte après l’incident à Dortmund. Ribéry aurait fait preuve de remords et de lucidité, conclut le journal. En Allemagne, on attend surtout de savoir quelles sanctions le club bavarois va-t-il infliger au joueur sous contrat en Bavière jusqu’en juin prochain.