Dimanche, la presse allemande et la presse espagnole étaient unanimes : Leon Goretzka, libre de tout contrat en juin, allait s’engager avec le Bayern Munich. Le lendemain, l’agent de l’international coupait court à la rumeur en affirmant que rien n’était encore signé.

Dans des propos accordés à Sport Bild, l’entraîneur bavarois Jupp Heynckes s’est exprimé : « il est fort, il me plaît, nous devons attendre et voir, son manager a dit qu’il n’avait pas encore décidé, donc il y a encore les Espagnols dans la course. Mon adjoint Hermann a travaillé avec lui à Schalke, il sait ce qui est le mieux pour lui ».