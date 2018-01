Au cours d’une longue interview accordée à Kicker, le coach du Bayern Munich Jupp Heynckes a évoqué le cas Renato Sanches (20 ans), prêté à Swansea mais peu en vue.

« Renato Sanches est un talent, quoi qu’on en dise. Il faut lui donner plus de confiance et le laisser démontrer son football. Pour jouer au plus haut niveau, au sein d’un collectif ambitieux, il faut une bonne intégration au sein du club et cette institution sait le faire », a-t-il lancé au sujet de l’international lusitanien, champion d’Europe 2016. Sous contrat en Bavière jusqu’en juin 2021, le Portugais a donc peut-être un avenir à Munich.