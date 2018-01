Alors que le Bayern Munich est en pleine préparation au Qatar, l’entraîneur Jupp Heynckes est revenu sur le mercato du club allemand qui a déjà accueilli Sandro Wagner. Le technicien de 72 ans est notamment revenu sur la situation d’Arturo Vidal. Toujours important au Bayern, le Chilien (23 matches, 5 buts) a notamment soulevé l’intérêt de Chelsea.

Dans des propos relayés par Bild, Jupp Heynckes a fermé la porte a toute discussion avec le club londonien : « Il n’y a pas eu de contact entre Chelsea et le FC Bayern. Nous ne laisserons pas Arturo ni aucun autre joueur pendant le mercato d’hiver. »

#Heynckes : "There is no contact between @ChelseaFC and #FCBayern - we will not sell @kingarturo23 or any other player for that matter during the winter break." #MiaSanMia pic.twitter.com/pXPn97l6LW

— FC Bayern English (@FCBayernEN) 6 janvier 2018