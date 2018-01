Présent en conférence de presse ce vendredi, Jupp Heynckes en a profité pour livrer son analyse sur la gestion des cas Ousmane Dembélé et Pierre-Emerick Aubameyang par Dortmund. Le technicien allemand n’a pas été tendre avec les deux joueurs, c’est le moins que l’on puisse dire.

« Les choses qui se sont passées avec Aubameyang et Dembélé ne me plaisent pas. Les clubs qui signent ces joueurs doivent être conscients qu’ils pourraient faire la même chose avec eux. Je refuserais de signer ces joueurs, le football est un sport d’équipe. Tu ne peux pas être égoïste et penser à tes objectifs personnels. Tu dois aussi penser aux supporters, » a ainsi commenté l’entraîneur du Bayern Munich.