Actuellement prêté pour deux saisons au Bayern Munich, James Rodriguez se sent parfaitement bien en Allemagne. A nouveau titulaire depuis son départ du Real Madrid, le Colombien retrouve des couleurs cette saison (19 matches, 2 buts). Sa relation avec l’entraîneur Jupp Heynckes est au beau fixe et le joueur aimerait bien rester. C’est en tout cas ce qu’il a déclaré à Bild alors qu’il est actuellement en stage de mi-saison au Qatar : « Je reste ici ! Je suis très heureux au Bayern. Ma présence est ici et je ne veux pas penser à autre chose. »

Pourtant, le meneur de jeu reste lié à la Maison Blanche actuellement. Reste donc à savoir si le Bayern Munich s’alignera sur la clause libératoire du joueur, fixée à 35 millions d’euros. Cette opération dépendra grandement de l’implication de James Rodriguez dans les performances munichoises. Cela n’inquiète pas le Colombien qui a parfaitement confiance en son club : « L’équipe peut réaliser n’importe quoi. Je veux absolument tout accomplir. Je pense que nous sommes capables de gagner les trois titres. Nous avons les meilleurs joueurs. Pourquoi pas ? Avec une telle qualité dans l’équipe, vous pouvez rêver du triplé. »