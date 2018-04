Vainqueur du championnat d’Allemagne avec le Bayern Munich, Kingsley Coman (21 ans) a agrandi sa collection de trophées. L’ailier français s’offre aussi au passage une incroyable série. Avec un troisième Meisterschale remporté, il a également remporté la Serie A à deux reprises et la Ligue 1 deux fois.

Sept titres nationaux remportés en six années de professionnalisme et 79 matches disputés. Une culture de la gagne énorme qui lui vaut une salle des trophées bien remplie. Encore en course pour un triplé avec le Bayern Munich (Coupe d’Allemagne et Ligue des Champions), il peut encore soulever de nouvelles coupes avec le club bavarois.