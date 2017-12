Éloigné des terrains pendant un mois et demi (entre début octobre et fin novembre) en raison d’une déchirure des ligaments externes du genou gauche, Franck Ribéry avait refoulé la pelouse le 2 décembre dernier contre Hanovre (3-1). L’ailier gauche français de 34 ans a joué mercredi soir lors du court succès (1-0) des Bavarois contre Cologne, avant d’être sorti à quinze minutes de la fin. Son entraîneur a expliqué pourquoi.

« Franck Ribéry a été blessé pendant un long moment. Il a joué 60 minutes lors de son premier match et aujourd’hui 73 minutes. Il aurait pu jouer plus longtemps mais je l’ai remplacé parce qu’en général, après le deuxième ou troisième match, il y a de nouveau un risque de blessure musculaire. Je ne voulais pas prendre ce risque-là. C’est vrai qu’il travaille bien pour l’équipe et qu’il a de bonnes occasions en attaque. Je suis donc sûr qu’il va aller mieux lors des deux prochains matches et qu’il sera totalement prêt après les vacances d’hiver. Avec Ribéry, nous allons avoir plus d’alternatives », a révélé Jupp Heynckes après la rencontre.