Hier après-midi, le quotidien allemand Bild a annoncé que Manuel Neuer s’était blessé à l’entraînement. Le portier du Bayern Munich a été touché à la jambe gauche. Une mauvaise nouvelle pour celui qui s’était déjà blessé en avril dernier à la même jambe.

Le Bayern Munich en a dit plus sur le sujet aujourd’hui sur le gardien qui a été opéré avec succès. Karl-Heinz Rummenigge a confié : « Le fait que Manuel Neuer souffre encore d’une blessure est terrible. Je suis désolé pour lui. L’opération s’est très bien passée et c’est le plus important maintenant. Nous attendons avec impatience notre capitaine. Manuel Neuer sera à notre disposition partir de janvier ». Neuer manquera ainsi la première partie de saison du Bayern Munich et notamment les deux matches face à Paris en Ligue des Champions.