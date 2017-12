Récemment, Cristiano Ronaldo se plaignait ouvertement des départs de Morata, Pepe et James Rodriguez du Real Madrid. Une intervention médiatique qui avait provoqué certaines tensions en interne au Real. Dans une interview accordée à Noticias Caracol, James est revenu sur cet épisode. Le nouveau milieu du Bayern Munich pense que Ronaldo était surtout déçu du passage à vide traversé par le champion d’Espagne.

« Ils passaient un mauvais moment et il ne pensait pas ce qu’il disait. Je pense que le Real Madrid a de très bons joueurs pour réaliser une bonne saison. Ils ont une grande équipe et ils peuvent changer tout cela. J’ai de très bons amis à Madrid, je garde contact avec Ramos, Benzema et Marcelo, » a commenté l’international colombien.