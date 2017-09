Si les dirigeants du Bayern Munich peuvent regretter une chose ces dernières années, c’est d’avoir laissé filer Toni Kroos au Real Madrid pour seulement 25 millions d’euros. Et Stefan Reinartz, ancien coéquipier et ami fidèle du Madrilène, a notamment révélé les raisons de ce départ dans un entretien accordé à Die Welt.

« Le Bayern n’a pas fait les efforts suffisants pour le garder. City et United le voulaient aussi mais c’est le Real Madrid qui l’a emporté. Toni se sentait sous-évalué par le Bayern. C’est un ami à moi, je connais toute l’histoire. Ils lui ont offert un nouveau contrat, mais lui savait ce que gagnait Gotze, qui a plus ou moins le même âge, et a voulu être mieux payé. Le Bayern n’a pas voulu donner 10 millions d’euros. Rummenige a dit à Toni qu’ils ne le payeraient pas 10 millions d’euros, parce que ce n’était pas un joueur de classe mondiale. Toni n’est pas motivé par l’argent. Il a besoin de la confiance des autres. Il savait qu’il était un joueur de classe mondiale et comme il n’était pas reconnu comme tel, il est parti », a expliqué Reinartz.