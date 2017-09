Rares sont les joueurs du Bayern Munich qui critiquent les stratégies de leur propre club. Robert Lewandowksi n’a lui pas hésité à remettre en question certaines méthodes de l’ogre bavarois, notamment concernant le secteur des transferts. Pour l’attaquant polonais, les dirigeants du Bayern sont trop timides sur le marché.

« Jusqu’à aujourd’hui, le Bayern n’a jamais payé plus de 40 M€ pour un joueur. Dans le football international, c’est depuis longtemps une somme moyenne, et non plus une grosse somme », a ainsi lâché Lewandowski au magazine Der Spiegel. Le Bayern a d’ailleurs battu son record d’achat cet été - en recrutant Corentin Tolisso pour (seulement) 41,5 millions d’euros.