Sorti sur blessure lors de la demi-finale de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid, Jérôme Boateng a été touché à la cuisse gauche. Un véritable coup dur pour les Bavarois qui ne devraient pas le voir aligner lors du match retour. Pire, son absence pourrait s’avérer plus longue que prévu.

D’après Sport Bild, le défenseur allemand pourrait être forfait entre quatre et six semaines. Un pépin physique qui remettrait en cause sa participation à la Coupe du monde qui se déroule du 14 juin au 15 juillet en Russie. L’Allemagne et le Bayern croisent les doigts en espérant la rémission de leur défenseur.