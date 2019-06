Récemment, un retour de Mats Hummels au Borussia Dortmund, où il a joué pendant huit ans (entre 2008 et 2016), a été évoqué dans la presse allemande. Et on apprend désormais que le défenseur central allemand tient un accord avec le BVB, comme l’indique Bild.

Le quotidien allemand indique que son salaire serait aussi déjà fixé, alors qu’il est encore sous contrat jusqu’en 2022 au Bayern Munich. Si le montant de l’opération n’a pas encore filtré, cela viendrait renforcer un peu plus l’équipe des Jaune-et-Noir, qui a déjà acheté plusieurs joueurs depuis le début du mercato, avec les arrivées de Julian Brandt (25 M€, Bayer Leverkusen), Thorgan Hazard (25,5 M€, Borussia Mönchengladbach) et Nico Schulz (25,5 M€, Hoffenheim).

