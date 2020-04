Si le souhait est de continuer entre le Bayern Munich et Manuel Neuer, ça ne se matérialise pas encore par une prolongation. Le gardien allemand de 34 ans est sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le Rekordmeister et souhaite qu’on porte son bail jusqu’en 2025. Une durée de contrat importante qui gêne un peu le Bayern. Les champions d’Allemagne lui proposent un contrat jusqu’en 2023.

D’après Kicker la situation s’est un plus détériorée récemment. Les demandes financières trop élevées du joueur (20 millions d’euros par an) n’ont pas plus au club. Le clan Neuer a de son côté mal prix le fait que cette somme soit rendue publique. La confiance du gardien envers son club vient de prendre un sacré coup. Les négociations sont pour le moment au point mort.