La saison n’est pas encore terminée en Allemagne. En finale de la Coupe, le RB Leipzig et le Bayern Munich croisent le fer ce samedi soir à l’Olympiastadion de Berlin. Ce sera donc le dernier match de Franck Ribéry et Arjen Robben avec le club bavarois. Et pour cette rencontre, Niko Kovac a décidé de mettre les deux joueurs sur le banc au coup d’envoi.

En effet, seuls Manuel Neuer et Javi Martinez retrouvent une place de titulaire par rapport au dernier match et une victoire contre l’Eintracht Francfort (5-1). Corentin Tolisso effectue lui son retour sur le banc après avoir manqué les deux dernières rencontres. Pour rappel, le champion du Monde n’a pas encore rejoué depuis sa blessure au genou en septembre dernier (deux présences sur le banc).

La composition du Bayern Munich : Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - T. Alcantara, J. Martinez - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski