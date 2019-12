Entraîneur intérimaire du Bayern Munich depuis le départ de Niko Kovac le 3 novembre dernier, Hansi Flick s’est vu conforter par sa direction jusqu’à la fin de l’année. Et peut-être plus si affinités... Interrogé en conférence de presse sur la possibilité de le voir collaborer avec un certain Thomas Tuchel à l’avenir, l’intéressé n’a fermé aucune porte et a encensé l’entraîneur du PSG.

« C’est vrai que je peux imaginer une collaboration. Mais cela ne change rien, tout reste ouvert. Après le match contre Wolfsbourg, nous allons nous asseoir et discuter. En ce qui concerne Tuchel, il y a toujours eu de grands entraîneurs ici. Il est l’un des meilleurs entraîneurs allemands. La façon dont il interprète le football est très bonne, » a ainsi commenté Flick. Après sa défaite face à Leverkusen le week-end dernier (2-1), le Bayern se déplace samedi sur la pelouse du leader le Borussia Mönchengladbach.