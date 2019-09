Indésirable du côté de l’Inter Milan, Ivan Perisic (30 ans) a finalement rallié le Bayern Munich l’été dernier sous forme de prêt avec option d’achat. L’intéressé renaît de ses cendres chez le champion d’Allemagne et a déjà inscrit deux réalisations en Bundesliga depuis le début de saison. Mais le destin de l’international croate aurait pu s’écrire à Manchester United.

Dans une interview accordée à The Athletic, Perisic a avoué qu’il était proche de United à l’époque où José Mourinho se trouvait encore sur le banc. « Si j’étais proche de United ? Oui j’en étais très proche. C’était un sentiment incroyable quand José Mourinho m’a appelé. C’était difficile de lui dire non. En réalité, je voulais vraiment le rejoindre et jouer pour United. C’était un de mes rêves de jouer dans les grands championnats. Mais cela ne s’est pas fait », a ainsi commenté le joueur du Bayern Munich.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10