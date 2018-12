Restera ? Restera pas ? Depuis de nombreuses semaines, les informations se succèdent au sujet de l’avenir de James Rodriguez. Tantôt le Colombien est annoncé de retour au Real Madrid ou sur le départ à la Juventus Turin. Tantôt l’option d’achat incluse dans le contrat de prêt du milieu offensif sera levée par le Bayern Munich. Au cours d’une visite dans un fan club, le gaucher a fait le point sur sa situation, relayé par le média allemand Sport Bild.

« Ma situation est bien sûr complètement différente de l’année dernière. Sous la nouvelle équipe d’entraîneurs, je ne joue plus beaucoup. Je ne peux rien promettre. Si je dois partir parce que je ne joue pas, alors je m’en irais. J’aimerais rester, parce que je ressens l’amour des fans, ici et dans toute la famille Bayern », a expliqué le meneur de jeu avant de poursuivre. « Notre entraîneur est jeune, a de bonnes connaissances en football et un avenir prometteur », a-t-il conclu, laissant entendre que ses relations avec Niko Kovac s’étaient apaisées.