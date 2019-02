Autrefois taulier de la défense, Jerome Boateng (30 ans) perd peu à peu ses galons de titulaire au Bayern Munich. Malgré ses 12 matches de Bundesliga cette saison, l’international allemand a été préféré à Hummels et Sule le week-end dernier. Ce choix de Niko Kovac n’a pas vraiment été payant puisque les Bavarois se sont inclinés 3-1 à Leverkusen contre le Bayer.

Invité à s’exprimer sur sa situation personnel ce lundi soir dans l’émissions 100% Bundesliga - football à Nitro, Boateng a parlé de frustration. « Je n’étais pas dans l’équipe de départ. Ce n’est pas ce à quoi que je prétends. Le football n’est pas toujours juste non plus, mais c’est là que vous devez vous battre pour votre place. Je suis sorti plus fort d’une situation très différente. »