Lors de la victoire du Bayern Munich face au Hertha Berlin (1-0) la semaine dernière, Kingsley Coman avait dû quitter ses partenaires suite à une blessure. Touché aux ischio-jambiers, l’ailier français devrait normalement manquer entre deux et trois semaines de compétition, comme l’annonçait Bild il y a peu.

En attendant, le joueur de 22 ans travaille pour revenir le plus vite possible. Et le Bayern Munich vient d’annoncer une bonne nouvelle. Kingsley Coman a en effet retrouvé les terrains ce vendredi. L’ancien joueur de la Juventus a réalisé un entraînement sans ballon comme l’a expliqué le champion d’Allemagne sur son compte Twitter.