Cette saison, le Bayern Munich semble à la peine. Relégué à sept longueurs du Borussia Dortmund, le club bavarois a souffert face à la jeunesse et à la fougue des joueurs du club de la Ruhr le week-end dernier (3-2). En difficulté depuis le début de la saison, Niko Kovac et les siens cherchent un second souffle après 6 Bundesliga remportées à la suite, et ce malgré l’expérience de joueurs comme Franck Ribéry (34 ans) ou Arjen Robben (35 ans).

Et dans une interview relayée par le média Voetbal International, Kingsley Coman a évoqué ce début de saison difficile, mettant directement en cause l’âge de son équipe. « Nous avons une très bonne équipe, mais il est vrai qu’elle est assez âgée. Il faudrait évidemment penser à signer de nouveaux joueurs », a ainsi déclaré l’ancien joueur du PSG. Il faut en effet noter que le club bavarois a une moyenne d’âge de 27,4 ans, soit l’équipe la plus âgée de Bundesliga.