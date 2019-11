C’est la crise en Bavière ! Dans le cadre de la 10e journée de Bundesliga, le Bayern Munich a pris une correction sur la pelouse de l’Eintracht Francfort (1-5). Et un homme est pointé du doigt dans les résultats décevants du début de saison, Niko Kovač. Et la défaite de samedi risque de laisser des traces dans le groupe de l’entraîneur croate. Après la rencontre, Manuel Neuer est sorti de sa réserve et n’a pas été tendre avec ses coéquipiers et son entraîneur.

« Même si nous avons longtemps évolué en infériorité numérique, encaisser cinq buts est inacceptable. Mais quand on voit nos récentes performances, ce résultat n’est finalement pas si surprenant, a constaté le gardien allemand en zone-mixte. Il faut que nous nous remettions tous en cause, joueurs et entraîneur compris. »