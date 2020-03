Du côté de la Juventus ou encore du FC Barcelone, les joueurs ont accepté de baisser leur salaire. Une initiative qui a aussi été suivie par l’équipe du Bayern Munich. C’est ce qu’a avoué Kingsley Coman au cours d’un entretien accordé à nos confrères de Téléfoot.

« Oui, on a donné 20% de notre salaire. Ça a été fait et décidé. Il y a eu un rendez-vous entre les cadres de l’équipe. Ensuite, ils ont demandé aux joueurs que le club ou peut-être que c’est un joueur qui a proposé ça au club. En tout cas, ça a été demandé. Ensuite, on nous a demandé notre avis et tout le monde était d’accord (...) Oui, je pense que vu la situation, c’est totalement normal d’aider. N’importe quel joueur dans notre situation peut aider et je ne vais pas dire que ça ne serait pas bien de ne pas le faire, mais c’est mieux de le faire, car dans cette situation il faut vraiment être solidaire ».