Troisième du Ballon d’Or en 2014, Manuel Neuer a depuis connu un bon nombre de pépins physiques qui sont venues influencer la suite de sa carrière, et pas dans le bon sens du terme. Le portier du Bayern Munich, après deux graves blessures, est aujourd’hui encore en lice pour remporter des distinctions personnelles, à savoir le tout nouveau trophée délivré lors de la cérémonie du Ballon d’Or le 2 décembre prochain mettant en évidence les gardiens. Dans une longue interview pour France Football, l’international allemand est revenu sur cette période compliquée et sur son envie de redevenir l’un des meilleurs à son poste.

« Certains observateurs avaient considéré que j’étais cuit et que je ne reviendrai jamais. Mais je ressens une grande passion pour ce sport et un enthousiasme débordant. C’est le plus important. Mon objectif n’est pas de me rendre chaque matin à l’entraînement et de me contenter de mon niveau sans être vraiment ambitieux. Je veux progresser chaque jour. À trente-trois ans, je veux à tout prix arrêter les ballons inarrêtables. C’est mon objectif au quotidien », a-t-il avoué.