Thomas Müller est une figure du côté du Bayern Munich. Pourtant, depuis l’arrivée de Carlo Ancelotti, l’attaquant n’a pas vraiment été impressionnant. Après avoir raconté son départ avorté du côté de Manchester United, il a expliqué qu’il ne serait pas contre un départ un jour.

« Bien sûr, c’est possible. Quand mon temps sera écoulé, il est sera temps. Schweinsteiger était là depuis plus de 10 ans et maintenant il est parti depuis plus de deux ans et un autre joueur est à sa place. Ce sera exactement pareil avec moi. Si je baisse de pied demain (mardi, ndlr), il y aura des funérailles, mais vendredi, 11 joueurs seront toujours sur le terrain. C’est la vie. Pour le moment, je ne pense pas que cela se produira, car je suis très heureux ici. Cependant, je ne dis pas que, quelque part ailleurs dans le monde ne me contenterait pas. Si la vie vous emmène ailleurs, je me retrouverais à la maison là-bas aussi. Je suivrais le même principe qu’ici, en profitant d’autant de bonnes choses que possible tous les jours », a déclaré Thomas Müller dans les colonnes de Kicker.