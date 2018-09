Déjà très bon face à Benfica en Ligue des Champions, Renato Sanches a encore été à son avantage mardi soir en Bundesliga face à Augsbourg (1-1). Il a notamment tiré 5 fois au but. Mais il n’a pas été récompensé. Mais sa prestation a été salué par son coéquipier Mats Hummels. « Il s’est procuré de bonnes occasions lui qui fait un début de saison irrésistible. Bien sûr, il doit marquer. Mais cela arrive. Il a un pouvoir incroyable. C’est un joueur qui se débarrasse de son adversaire quand il prend de la vitesse. Nous n’avions pas vraiment ce type de joueur dans notre équipe. Il a un grand potentiel physique ».

Le principal intéressé a lui aussi parler de son match et de son retour en grâce au Bayern Munich. Ses propos sont relayés par Goal. « Je pense avoir fait un match décent. Je me suis senti très bien. J’ai raté quelques occasions et j’espère que ce sera mieux lors du prochain match. Parce que le plus important, c’est que nous gagnions (...) Je me sens très bien depuis que je suis revenu. Il est important que je prenne un rythme. Je suis un jeune joueur et j’ai encore beaucoup à apprendre. Mais si je continue à travailler dur, je vais avoir le temps de jouer ». Concernant Niko Kovac, il a précisé : « Il m’a donné de bonnes instructions. Avec le ballon et sans le ballon, il a aussi dit que je pouvais rester dans les zones dans lesquelles je pouvais marquer. Mais ce n’est pas seulement le coach, mes coéquipiers me donnent eux aussi de bons conseils et de la confiance »