Lors de la large victoire du Bayern Munich à domicile face à Mayence (4-0) ce samedi dans le cadre de la 4e journée de Bundesliga, Arjen Robben a marqué et a été remplacé par Franck Ribery à l’heure de jeu.

L’ancien joueur de Marseille n’avait pas apprécié de sortir en Ligue des Champions face à Anderlecht (3-0) et a débuté sur le banc contre Mayence. L’ailier néerlandais a couru vers Ribery pour célébrer son but et lui a apporté son soutien sur Blid. « Ribéry est un joueur très important de l’équipe et si nous voulons gagner des titres, nous avons besoin de Ribéry. C’était agréable de célébrer avec lui ».