Cet été, le Bayern Munich a cassé sa tirelire pour recruter. Les Allemands ont notamment mis la main sur les champions du monde Benjamin Pavard et Lucas Hernandez. Interrogé par le site officiel du club bavarois, Karl-Heinz Rummenigge a jugé le mercato et les débuts des recrues estivales. « Franck Ribery et Arjen Robben, des joueurs importants, nous ont laissé. Mais il ne faut pas oublier les autres avec qui nous avons remporté le doublé l’an dernier. Cependant, nous pouvons être très satisfaits du marché des transferts et des nouveaux arrivants. Philippe Coutinho est certainement au top, il est un joueur de classe mondiale. Cela devient de plus en plus clair. Il fait la différence et a trouvé le partenaire idéal chez Robert Lewandowski. De ces deux joueurs, nous pouvons beaucoup espérer pour l’avenir. »

Puis il a ajouté : « mais Ivan Perišić a aussi répondu à toutes les attentes. De même, les deux champions du monde français. J’apprécie beaucoup Benjamin Pavard car c’est un très bon joueur et une personne modeste. Lucas Hernández était le transfert le plus cher de l’histoire du Bayern. Je crois que nous verrons le meilleur de lui-même. Il ne faut pas oublier qu’il revient d’une blessure de cinq mois. De plus, il y a Michaël Cuisance et Fiete Arp, qui sont deux talents prometteurs. À l’avenir, nous voulons pourvoir les positions 17, 18, 19 et 20 de l’équipe avec de jeunes joueurs qui ont la chance de jouer avec une certaine continuité ».

