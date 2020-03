Quatre des cinq grands championnats européens ont été suspendus avec effet immédiat : l’italie, l’Espagne, la France et l’Angleterre. L’Allemagne n’a quant à elle pas pris de décision officielle mais un report à compter de mardi et jusqu’au 2 avril est évoqué. Les clubs joueraient ainsi la 26e journée de championnat à huis clos ce week-end avant que la décision ne soit appliquée.

Une décision que Thiago Alcantara ne partage pas du tout. Le milieu de terrain du Bayern Munich a partagé sa colère sur son compte Twitter. « C’est fou. Veuillez cesser de vous amuser et revenez à la réalité. Soyons honnêtes, il y a des priorités beaucoup plus importantes que n’importe quel sport ». Le message est passé.

This is crazy. Please stop fooling around and land on reality. Let's be honest, there are much more important priorities than any sport.

— Thiago Alcantara (@Thiago6) March 13, 2020