A 30 ans et après toute une carrière réalisée au Bayern Munich, Thomas Müller fait les gros titres en Allemagne depuis ce matin. La raison ? Le champion du monde 2014 souhaite quitter le géant bavarois en janvier prochain. Une décision que l’attaquant a prise en raison d’un statut de remplaçant de luxe qui ne lui convient pas du tout. Dans les colonnes de Kicker, l’intéressé est d’ailleurs sorti du silence pour s’expliquer.

« Cette situation ne me rend pas heureux. Ce n’est pas un sujet marrant pour moi. J’ai 30 ans, je suis en pleine forme et j’ai faim de succès avec le club, mais aussi du point de vue personnel. Je suis fermement convaincu que je peux encore aider l’équipe avec mes qualités. Bien sûr l’arrivée de Coutinho a augmenté la concurrence, mais ce n’est pas ça le problème. Le coach fait des choix difficiles. Cependant, il s’est passé des choses lors des cinq derniers matches qui ne me rendent pas heureux. Si le coach ne me voit que comme un remplaçant, je vais devoir réfléchir, je suis trop ambitieux pour ça. Mais je ne participerai pas au jeu des médias. Je me concentre sur le Bayern », a-t-il déclaré. Le message est passé.

