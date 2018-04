Défait 2-1 par le Real Madrid, le Bayern Munich va devoir jeter toutes ses forces dans la bataille pour renverser l’ogre madrilène à Bernabeu. Entré en cours de jeu (75e), le milieu français Corentin Tolisso était certes déçu du résultat mais pas abattu. L’ancien Lyonnais croit encore à la qualification.

« C’est le même scénario que l’année dernière. Ils avaient perdu 2-1 aussi. Il va falloir faire preuve de courage et refaire cette performance. Je pense qu’on a très bien joué. En 1ere mi-temps, on aurait pu mettre plus de buts. Au match retour, il faudra mettre les occasions au fond. Bien sûr qu’on y croit encore pour le retour, » a ainsi commenté Tolisso au micro de beIN Sports.