Le début de saison du Bayern Munich est moins extraordinaire que les saisons précédentes. Troisièmes derrière le Borussia Dortmund et le Borussia Mönchengladbach, les hommes de Niko Kovač restent au contact avant le tant attendu choc entre les hommes de Lucien Favre et les Bavarois samedi (18h30). L’entraîneur du Bayern était d’ailleurs en eaux troubles en début de saison à cause de résultats compliqués.

Et pour le moment, le Bayern peut compter sur son buteur, Robert Lewandowski, auteur de 13 buts toutes compétitions confondues. Et si le Polonais est en forme, le président du Bayern Munich souhaiterait voir un autre attaquant évoluer dans son club : Kylian Mbappé. « Je rêve de le voir au Bayern. Pour Mbappé, je n’aurais aucune limite financière. Mais le problème, c’est qu’il ne veut pas nous rejoindre », a ainsi déclaré Uli Hoeness dans une interview accordée à BILD.