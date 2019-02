Auteur d’un but et d’une passe décisive la semaine dernière lors de la victoire du Bayern Munich face à Augsbourg (3-2), Kingsley Coman n’avait pas pu terminer la rencontre, la faute à une petite blessure à la cheville gauche. Finalement, la blessure n’était pas si grave et l’ailier français a même été titulaire mardi à Anfield contre Liverpool en huitième de finale aller de Ligue des Champions (0-0).

Pour le match du club bavarois face au Hertha Berlin ce samedi après-midi (23e journée de Bundesliga), l’ancien joueur de la Juventus était sur le banc de touche. Entré en jeu à la place de Ribery (58e), il n’a cependant pas pu rester sur la pelouse, encore une fois... Cette fois-ci touché derrière la cuisse, Kingsley Coman a rapidement été remplacé par Müller (67e). Un nouveau coup dur pour le natif de Paris.