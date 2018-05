Plus on se rapproche du mercato estival, et plus la rumeur Lewandowski au Real Madrid revient sur le devant de la scène. Le goleador polonais serait lui prêt à tout pour rejoindre le club de la capitale espagnole.

Mais comme l’explique Kicker dans son édition papier, les intentions du Bayern sont bien différentes. Le média précise même que les dirigeants bavarois n’ont même pas envie de se réunir avec Pini Zahavi, le nouvel agent du Polonais.