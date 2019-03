Téléfoot publiait ce dimanche un long entretien avec Benjamin Pavard, qui rejoindra le Bayern Munich dès l’été prochain. Le joueur formé au LOSC a notamment été interrogé sur l’intérêt du club bavarois pour deux de ses coéquipiers en sélection, Lucas Hernandez et Florian Thauvin.

« J’espère qu’il va venir parce que c’est un très, très bon pote et un footballeur qui a un très gros potentiel. Il l’a montré à la Coupe du monde. Il l’a aussi montré à l’Atlético. Je lui envoie quelques messages. J’espère qu’il va venir à Munich. Ce serait une très bonne chose pour lui et pour Munich. [...] Ce sont des potes. Je suis très proche d’eux. Ça me ferait très plaisir. Si Munich venait à me poser des questions sur eux, je ne leur en dirais que du bien », a lancé le défenseur champion du Monde.