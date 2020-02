Véritable sensation du début de saison avec le Bayern Munich, Alphonso Davies (19 ans) s’est imposé au poste de latéral gauche. Ailier de formation, il a profité d’un manque de profondeur en défense et à certains pépins physiques pour enchaîner à ce nouveau poste (29 matches pour 1 but et 8 passes décisives). Impressionnant lors du match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions remportée par le Bayern Munich contre Chelsea (3-0), il a fait parler sa vitesse comme sur sa passe décisive pour Robert Lewandowski.

Sa prestation a impressionné et se retrouve dans la lignée de ses dernières sorties. Ses coéquipiers n’ont pas oublié de louer sa performance à l’image de Manuel Neuer au micro de Sky Germany. Le gardien allemand a insisté sur la vitesse d’Alphonso Davies : « il y avait un joueur qui jouait en Australie (Usain Bolt ndlr), mais il n’était pas très bon avec le ballon. Mais on ne peut pas trop le flatter, car on veut qu’il continue de jouer comme il l’a fait aujourd’hui. »