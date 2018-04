Mercredi soir, le Real Madrid défiera le Bayern Munich dans son antre pour tenter de décrocher un résultat favorable lors cette demi-finale aller de Ligue des Champions. Quelle équipe Zinédine Zidane alignera-t-il pour tenter de faire tomber l’ogre bavarois ? La question principale concerne notamment son secteur offensif. Si Gareth Bale part avec un train de retard après sa performance en demi-teinte lors du match retour face à la Juventus, d’autres options demeure.

D’après Marca, plusieurs joueurs sont en balance. Karim Benzema devrait légitimement prétendre à une place de titulaire à la pointe de l’attaque madrilène, mais les options Marco Asensio et Lucas Vázquez sont plus qu’envisageables dans le cas où le tacticien français décidait de donner plus d’équilibre à son équipe. L’incertitude plane donc toujours autant à l’aube du match aller entre les deux mastodontes. Réponse mercredi.