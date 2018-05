Le représentant de Robert Lewandowski Pini Zahavi s’est exprimé sur l’avenir du buteur polonais à SportBild en indiquant que son joueur souhaitait prendre part à un nouveau projet la saison prochaine.

En marge de la préparation à la Coupe du Monde 2018 en Russie avec la Pologne, Robert Lewandowski s’est confié en conférence de presse après la sortie de son agent en confirmant plus ou moins cette tendance.« C’est mon agent qui prend ces choses-là en charge. Moi, je me concentre sur ce qui est le plus important : la préparation à la Coupe du Monde. Je ne pense à rien d’autre. »