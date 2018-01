Important dans la rotation offensive du Bayern Munich, Kingsley Coman (26 matches, 4 buts) se sent parfaitement épanoui au sein du club allemand. Interrogé par Bild, l’ailier de 21 ans a affirmé son envie de continuer l’aventure avec le Rekordmeister : « Je suis certainement ici pour cinq, six ans. Je ne peux pas encore dire que dans dix ans - alors que j’aurais 31 ans - je sois toujours là. Après, j’ai récemment signé un contrat jusqu’en 2023. Bien sûr, je resterai longtemps. »

Une magnifique preuve d’amour envers un club qui lui a permis de devenir un joueur de premier rang. Il souhaite s’inscrire dans la durée en Allemagne et s’inspirer d’un autre français, Franck Ribéry, présent chez les Bavarois depuis près de 11 ans. D’ailleurs, Kingsley Coman ne s’imagine que dans un seul autre club en cas de départ : « Si je devais quitter le Bayern Munich à un moment donné, je devrais aller dans un club encore plus grand et il n’y a pas de club plus grand. Il n’y aurait qu’une seule option : mon club préféré, Paris, car j’ai joué là-bas longtemps. »