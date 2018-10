Bien parti cette saison, le Bayern Munich a depuis dévié de sa trajectoire. Avec un nul contre Augsbourg (1-1), une défaite face au Hertha Berlin (2-0) et un nouveau score de parité face à l’Ajax Amsterdam (1-1), le Rekordmeister est dans une mauvaise passe. Et ce n’est pas Thomas Müller qui va dire le contraire. Interrogé par la Sky, l’Allemand a eu une autocritique assez dure.

« Même si c’était bien au début de la saison, nous sommes arrivés dans une passe difficile. [...] Au début de la saison, vous aviez le sentiment que nous pouvons changer et agir à notre guise. Il ne reste presque plus rien. Le match contre Ajax a été trop de va-et-vient, et ce n’est pas ce que nous voulons » a-t-il lancé.