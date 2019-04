Interrogé par l’agence de presse allemande Deutsche Press-Agentur, le patron du Bayern Munich Uli Hoeness a avoué qu’il était fan de Kylian Mbappé. Mieux, il se verrait bien recruter le prolifique attaquant du Paris SG et de l’équipe de France au sein du club bavarois.

« J’achèterais Mbappé immédiatement. Le joueur est génial », s’est-il enthousiasmé avant de tempérer. « Mais nous n’avons pas l’argent nécessaire pour cela. (...) Le Bayern n’a aucune chance de pénétrer dans le jeu des grands clubs anglais et espagnols et du Paris Saint-Germain », a-t-il lancé, expliquant que les Munichois n’étaient pas encore prêts à mettre 100 M€ ou plus sur un joueur.