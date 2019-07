Depuis quelques semaines, Neymar Jr (27 ans) alimente les rumeurs autour de son avenir. Le Brésilien a signifié au Paris Saint-Germain son envie de retourner au FC Barcelone, deux ans après son départ. S’il fait surtout l’actualité pour des affaires extra-sportives, Bebeto, le champion du Monde 94, a envoyé un message fort à son compatriote. L’ancien leader d’attaque de la Seleção avec Romario veut que Neymar se recentre sur le football.

« J’espère de tout mon cœur que Neymar pourra remettre sa tête à l’endroit. Neymar ne sait pas ce qu’il représente. Il doit être un exemple. Nous devons parler du fait que Neymar marque des buts, qu’il aide l’équipe brésilienne, explique Bebeto. Je le soutiens beaucoup, car c’est un grand joueur et toutes les équipes du monde ont une place pour lui. Je l’aime beaucoup, j’ai beaucoup d’affection pour lui, j’espère qu’il mettra sa tête à sa place et qu’il redeviendra ce garçon heureux, qui nous a rendus heureux sur et hors du terrain. Je veux parler des buts de Neymar et pas d’autres choses. Je ne veux pas parler de Neymar à propos d’autre chose. »

