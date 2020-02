Les quarts de finale de la Coupe de France débutent ce soir et offrent un duel intéressant entre l’ASM Belfort et le Stade Rennais.

A domicile, les Francs-Comtois s’organisent dans un 5-4-1 avec Eddy Ehlinger dans les buts. Ce dernier est devancé par Bill Dago, Nasser Tahiri, Jason Ranneaud, Lucas Cuenin et Yannick Konki. Le rôle de sentinelle est occupé par Mamadou Magassouba. et Issak Umbdenstock. Enfin, Thomas Régnier est soutenu par Sofiane Bekkouche et Ludovic Saline.

De son côté, le tenant du titre, le Stade Rennais se présente en 4-4-2 avec Edouard Mendy comme dernier rempart. Le Sénégalais peut compter en défense sur Hamari Traoré, Jérémy Gelin, Joris Gnagnon et James Léa-Siliki. Raphinha et Romain Del Castillo prennent les couloirs tandis que Steven Nzonzi et Eduardo Camavinga prennent place au cœur du jeu. Enfin, Adrien Hunou et M’Baye Niang sont associés en attaque.

Les compositions :

Belfort : Ehlinger - Dago, Tahiri, Ranneaud, Cuenin, Konki - Bekkouche, Magassouba, Umbdenstock, Saline - Régnier

Stade Rennais : Mendy - Traoré, Gélin, Gnagnon, Léa-Siliki - Raphinha, Camavinga, Nzonzi, Del Castillo- Hunou, Niang