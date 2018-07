Les demi-finalistes déçus du Mondial 2018 se retrouvent une seconde fois en Russie, après une rencontre de poules qui avait découlé sur une victoire pour l’honneur et la première place des Diables Rouges (0-1). L’ambition des deux formations est de terminer la compétition sur la troisième marche du podium.

Pour ce remake, Roberto Martinez fait confiance à l’ossature défaite par les Bleus en demi-finale, à l’exception de Moussa Dembélé, remplacé numériquement par Thomas Meunier, et Marouane Fellaini, qui laisse sa place à Youri Tielemans. Côté anglais, Gareth Southgate procède à une large revue d’effectif. En défense, Jones accompagne Maguire et Stones. Au milieu, Fabian Delph, Ruben Loftus-Cheek, Eric Dier et Danny Rose intègrent le onze. Devant, la paire Kane-Sterling est une nouvelle fois alignée.

Les compositions d’équipes :