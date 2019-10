Hier soir, dans le cadre des éliminatoires à l’Euro 2020, la Belgique a atomisé Saint-Marin (9-0), assurant au passage sa qualification. Une soirée exceptionnelle, notamment pour Romelu Lukaku (26 ans) qui a inscrit un peu plus son nom dans l’histoire des Diables Rouges avec ses 50e et 51e buts en sélection. Mais l’attaquant de l’Inter veut que les prestations de son équipe soient ponctuées d’un titre dans les années à venir et pourquoi pas dès l’été prochain.

« On a montré de l’intensité et de la qualité. 9-0, c’est un beau score. On voit match après match qu’on s’améliore et qu’on a de plus en plus de maturité. Désormais, ça ne dépend pas de nos adversaires mais plus que de nous. On montre de l’envie, de la qualité, a expliqué l’international belge à la RTBF relayé par la Dernière Heure. Concernant le record de buts, je suis content d’en marquer autant mais je veux surtout gagner un trophée. On fera tout pour réussir ça l’année prochaine à Wembley. »

